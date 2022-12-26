В России мать получила повестку в армию за сына, умершего в возрасте 2,5 лет

Ребенок умер еще в 2009 году от водянки головного мозга.

Жительница Екатеринбурга (Россия) Анастасия получила повестку за покойного сына Сергея. Ребенок скончался в возрасте 2,5 лет.

Об этом пишет местный портал Е1.

Мальчик умер в 2009 году от водянки головного мозга. Как отмечают журналисты, женщина тяжело пережила смерть сына, а теперь получила сообщение из военкомата на имя Сергея с требованием явиться в призывной пункт 26 января в восемь утра.

Повестку передали не под роспись, а просто бросили в почтовый ящик в дом матери Анастасии. Женщина позвонила по телефону своей дочери и рассказала о сообщении.

"Мне позвонила мама с тревожным голосом: я не знаю, как тебе это сказать. Пришла повестка. Я была удивлена: какая повестка? Старший сын проживает со мной, и повестка должна прийти на наш адрес. Но она объяснила, что повестка пришла на Сергея. И тут меня просто накрыло", — поделилась женщина.

Она удивилась, что в военкомате за тринадцать лет не смогли обновить базу данных.

"В военкомате сказали, что сведения им представляет паспортный стол. Мы точно передавали туда данные о смерти сына", — сказала россиянка.

Напомним, в России военные комиссариаты стали интересоваться детьми. Так, в повестке для 12-летнего школьника говорится, что ребенок подлежит первоначальной постановке на военный учет.

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