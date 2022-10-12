В России продолжается серия загадочных смертей чиновников. В этот раз мертвым нашли депутата госдумы Николая Петрунина.
В России мертвым нашли депутата госдумы Николая Петрунина. Ему было 46 лет.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Как отмечается, Петрунин был депутатом госдумы от партии "Единая Россия". Также он занимал должность заместителя председателя комитета по энергетике.
РосСМИ пишут, что депутат долго и тяжело болел. Подробности гибели мужчины не сообщаются.
Напомним, что в России это уже не первая загадочная смерть чиновника. В последние месяцы при странных обстоятельствах скончались несколько чиновников, некоторые из них были убиты вместе с семьями.
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