В России продолжается серия загадочных смертей чиновников. В этот раз мертвым нашли депутата госдумы Николая Петрунина.

В России мертвым нашли депутата госдумы Николая Петрунина. Ему было 46 лет.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

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Как отмечается, Петрунин был депутатом госдумы от партии "Единая Россия". Также он занимал должность заместителя председателя комитета по энергетике.

РосСМИ пишут, что депутат долго и тяжело болел. Подробности гибели мужчины не сообщаются.

Напомним, что в России это уже не первая загадочная смерть чиновника. В последние месяцы при странных обстоятельствах скончались несколько чиновников, некоторые из них были убиты вместе с семьями.

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