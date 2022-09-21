В России мгновенно раскупили авиабилеты в страны с безвизом после объявления мобилизации

После объявления Путиным частичной мобилизации в России раскупили билеты на самолеты в страны, где из РФ действует безвизовый режим.

На сайтах российских авиакомпаний закончились билеты на ближайшие рейсы в страны с безвизовым режимом, в том числе в Турцию, Армению, Азербайджан и Узбекистан.

Об этом сообщает российское издание РБК.

По данным российских СМИ, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул можно купить не ранее, чем на 23 сентября. Цена стартует от 76 тысяч рублей, примерно 46 тысяч гривен.

На сайте российского "Аэрофлота" ближайший доступный прямой рейс – 25 сентября, стоимостью 34 тысяч гривен.

На сайте Turkish Airlines на аналогичный рейс можно купить билет не ранее, чем на 24 сентября примерно за 50 тысяч гривен.

Напомним,в России объявлена частичная мобилизация из-за войны против Украины. Мобилизационные мероприятия начались уже сегодня, 21 сентября.

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