В России мировую изоляцию называют "суверенитетом": так там реагируют на выход с рынка IT-компаний

Россия достигла цифрового суверенитета, поскольку из нее вышли все IT-компании.

В России считают, что достигли цифрового суверенитета. Но произошло это из-за того, что с рынка вышли все иностранные IT-компании.

Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

“Мы достигли цифрового суверенитета. Потому что иностранные компании почти все ушли с рынка. Мы предоставлены сами себе”, – сказал глава Минцифры РФ.

Шадаев уверен, что те ниши, которые теперь пусты из-за оттока иностранных IT-компаний, будут замещены российскими продуктами.

Напомним, что Путин заявил, что "Россия воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо". Путин указал на якобы плохую моральную атмосферу и расстрелы в украинских войсках.

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