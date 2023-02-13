В России "мобики" записали обращение к Путину: жалуются, что их обманули

Мобилизированные надеются, что после обращения их отправляют в тыл.

В России мобилизованные записали обращение к их диктатору Владимиру Путину. Они жалуются, что их незаконно бросили на передовую.

Видео с обращением завирусилось в русских пабликах. На нем военные из Оренбургской и Самарской областей РФ убивали упорно просящие Путина "помочь" аргументируя это тем, что их просто обманули.

"Мы проходили обучение в Нижней Павловке в составе комендантского батальона. По прибытии в "ДНР" нас расформировали, мы попали в 277-й отдельный стрелковый батальон, который выполняет задачи штурмовых наступательных действий на передней линии фронта. При первом же выходе на боевое задание среди мобилизованы погибшие и раненые – погибли два человека, ранены более четырех", — указано в сообщении.

Мобилизированные надеются, что после обращения их отправляют в тыл.

Отметим, что количество подобных обращений с каждым днем в России только растет.

Напомним, адвокат и правозащитник Марк Фейгин в интервью ТСН.ua. рассказал, что громко заявлять о новой большой волне мобилизации для войны в Украине глава Кремля Владимир Путин не намерен.

Читайте также: