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В России "мобики" записали обращение к Путину: жалуются, что их обманули

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
201
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В России "мобики" записали обращение к Путину: жалуются, что их обманули

Фото: ТСН.ua

Мобилизированные надеются, что после обращения их отправляют в тыл.

В России мобилизованные записали обращение к их диктатору Владимиру Путину. Они жалуются, что их незаконно бросили на передовую.

Видео с обращением завирусилось в русских пабликах. На нем военные из Оренбургской и Самарской областей РФ убивали упорно просящие Путина "помочь" аргументируя это тем, что их просто обманули.

"Мы проходили обучение в Нижней Павловке в составе комендантского батальона. По прибытии в "ДНР" нас расформировали, мы попали в 277-й отдельный стрелковый батальон, который выполняет задачи штурмовых наступательных действий на передней линии фронта. При первом же выходе на боевое задание среди мобилизованы погибшие и раненые – погибли два человека, ранены более четырех", — указано в сообщении.

Мобилизированные надеются, что после обращения их отправляют в тыл.

Отметим, что количество подобных обращений с каждым днем в России только растет.

Напомним, адвокат и правозащитник Марк Фейгин в интервью ТСН.ua. рассказал, что громко заявлять о новой большой волне мобилизации для войны в Украине глава Кремля Владимир Путин не намерен.

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Дата публикации
Просмотры
201
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