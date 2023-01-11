В России "мобику" дали 5,5 года колонии строгого режима: возмущался плохой подготовкой к войне (видео)

Мобилизированный россиянин был примерно наказан за то, что он публично унижал офицера в учебном центре "Патриот" в Подмосковье.

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам колонии строгого режима мобилизованного россиянина Александра Лешкова. Его признали виновным в нанесении побоев командиру, совершенному в период мобилизации.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

Лешков был героем видео, появившимся в соцсетях 13 ноября. От имени всех мобилизованных, собранных в военном центре "Патриот" в Подмосковье, он возмущался плохой подготовкой и некачественным обеспечением перед отправкой на войну в Украину.

"Устраиваем х** знает что. Это имитация стрельб, имитация учений. Приходи здесь постреляем, заряди здесь два рожка, изобрази здесь воображаемого противника на танковом полигоне — тра-та-та!" — презрительно говорил на видео Лешков, обращаясь к стоявшему рядом подполковнику.

Во время спора с офицером "мобик"-здоровило материл его, пускал в лицо дым от сигареты и грубо толкнул, когда тот попытался его успокоить.

"Мы завтра пойдем и вы о нас забудете", — орал недовольный мужчина.

⚡️На россии осудили на 5,5 лет военнослужащего Александра Лешкова, который в ноябре стал героем вирусного видео



Лешков спорил на повышенных тонах с офицером из-за отсутствия нормальных тренировок pic.twitter.com/Nk0diazMmb — Украина 2022 (@2022Ukraine) January 11, 2023

Лешков сразу после инцидента был задержан и отправлен под арест, его обвинили в применении насилия и оскорблении начальника во время выполнения военной службы.

Свою вину подсудимый не признал, но подтвердил факт грубого обращения с офицером, заявив, что насилие не применял, а защищал себя.

Защита россиянина обжаловала вынесенный ему приговор.

Напомним, российские захватчики составляют списки школьников на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые хотят мобилизовать на войну против Украины.

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