В России мобилизация приводит к дестабилизации ситуации внутри страны – эксперт

В России мобилизация приводит к дестабилизации ситуации внутри страны.

Об этом ТСН рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Уверен, что мобилизация приводит к дестабилизации ситуации внутри страны-агрессора. Наблюдается растущее напряжение в национальных регионах. Неудивительно, ведь 70% мобилизации – это Татарстан, Саха, Якутия, республики Северного Кавказа. Резко возросла возможность внутренних протестов именно там”, — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, что в России мобилизовали депутата от партии Путина, выигравшего выборы у местного военкома.

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