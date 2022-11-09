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В России мобилизация приводит к дестабилизации ситуации внутри страны – эксперт

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
348
Время на прочтение
1 мин
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В России мобилизация приводит к дестабилизации ситуации внутри страны – эксперт

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Мобилизация приводит к дестабилизации ситуации внутри России.

В России мобилизация приводит к дестабилизации ситуации внутри страны.

Об этом ТСН рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Уверен, что мобилизация приводит к дестабилизации ситуации внутри страны-агрессора. Наблюдается растущее напряжение в национальных регионах. Неудивительно, ведь 70% мобилизации – это Татарстан, Саха, Якутия, республики Северного Кавказа. Резко возросла возможность внутренних протестов именно там”, — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, что в России мобилизовали депутата от партии Путина, выигравшего выборы у местного военкома.

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Дата публикации
Просмотры
348
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