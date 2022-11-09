В России мобилизация приводит к дестабилизации ситуации внутри страны – эксперт

Мобилизация приводит к дестабилизации ситуации внутри России.
В России мобилизация приводит к дестабилизации ситуации внутри страны.
Об этом ТСН рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
"Уверен, что мобилизация приводит к дестабилизации ситуации внутри страны-агрессора. Наблюдается растущее напряжение в национальных регионах. Неудивительно, ведь 70% мобилизации – это Татарстан, Саха, Якутия, республики Северного Кавказа. Резко возросла возможность внутренних протестов именно там”, — подчеркнул Дмитрий Снегирев.
Напомним, что в России мобилизовали депутата от партии Путина, выигравшего выборы у местного военкома.
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