В России мобилизованные умирают в призывных пунктах: зафиксирован новый случай

В России по непонятным причинам скончался мобилизованный мужчина. Умер он в призывном пункте.

В российском Омске в призывном пункте скончался мобилизованный мужчина. Из-за чего именно погиб россиянин – неизвестно.

Об этом пишет российская служба BBC.

Также читайте В Испании закрыто дело об экстрадиции прокремлевского блогера Шария

Как стало известно, мужчина скончался в призывном пункте в Омске. От чего именно и при каких обстоятельствах – неизвестно. Сообщается, что призывник – житель Красноярска по имени Дмитрий В.

“В бюро судебно-медицинской экспертизы Омской области заявили, что причина смерти не установлена, экспертиза займет полтора месяца. Жена погибшего рассказала, что тоже не знает подробностей. Жена близкого друга Дмитрия, также мобилизованного, рассказала, что суицидальных наклонностей у Дмитрия не было”, — пишет издание.

Жена мужчины считает, что "умереть сам он не мог". У россиянина осталось двое маленьких детей.

Издание также пишет, что за последние дни это уже седьмой случай, когда мобилизованные умирают на призывном или сборном пункте. Были случаи, когда мобилизованные умирали в отделении полиции.

Такой случай произошел во Владивостоке. Там мобилизованный умер в полиции после того, как его задержали в военкомате. Также зафиксирован случай смерти на плацу.

В Тюменской области на призывном пункте обнаружено тело еще одного мобилизованного.

Напомним, что российские оккупанты не подготовлены должным образом, однако их нельзя недооценивать, поскольку боевой опыт они могут получить уже на позициях.

Читайте также: