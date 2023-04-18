В России мобилизованные записали видео с жалобами на командование, а потом один из авторов публично извинился за "ложные данные"

Младший сержант армии РФ заявил, что вместе с сослуживцами записал обращение под давлением командира роты, опасаясь физической расправы.

Мобилизированные из Липецкой, Рязанской и Тульской областей России записали видеообращение, в котором пожаловались на отношение командования к ним и отсутствие гуманитарной помощи.

На видео, опубликованное в группе "Новости Рязани ВКонтакте", обратило внимание "7×7 — Горизонтальная Россия". В ролике четверо военнослужащих, лица которых закрыты масками, говорили о "небрежности командования 387-го мотострелкового полка". В частности, они рассказывали, что не получили гуманитарной помощи от своих регионов: техники доставки раненых, квадрокоптеры, ночные бинокли.

Власти Липецкой области заявили, что передали военным помощь, подчеркнув, что "ни разу не слышали жалоб".

Позже в той же группе "Новости Рязани ВКонтакте" появилось еще одно видео, на котором "младший сержант Веретенников" заявил, что вместе с сослуживцами записал обращение под давлением командира роты, опасаясь физической расправы.

Напомним, в России, в Новосибирской области, мобилизованный напал с ножом на военных товарищей после того, как его заставили собрать останки попавшего под поезд солдата.

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