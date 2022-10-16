В России мобилизованным выдали миниатюрный бронежилет и пластиковые каски: фото

Это не первый инцидент среди мобилизованных.

Мобилизованные в Тверской области России сетуют, что им выдали миниатюрный бронежилет и пластиковые каски.

Об этом пишет российский проект Sota.

Жители города Лихославль Тверской области заявили, что их мобилизованных родственников отправили на войну против Украины в миниатюрных бронежилетах и пластиковых касках. Они требуют от властей региона выдать оккупантам нормальную экипировку.

Фото: Sota

Это уже не первый инцидент, когда российским мобилизованным выдают миниатюрные бронежилеты. Ранее это уже было зафиксировано в Краснодарском крае.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в конце сентября объявил в России "частичную" мобилизацию. В оккупационную армию планируют призвать от 300 тысяч до 1 миллиона человек.

После мобилизации в РФ стали возникать скандалы. Родственники оккупантов сетуют на отсутствие питания и плохие условия жизни для мобилизованных. Также там заявляют, что вынуждены сами покупать оккупантам амуницию.

Также известно о смертях мобилизованных еще на территории РФ. Россияне совершают самоубийства или же умирают при загадочных обстоятельствах. Произошел в РФ также и религиозный конфликт, из-за которого на полигоне погибли несколько десятков россиян. Там уроженцы Таджикистана из-за оскорбления Аллаха расстреляли командира и других военных.

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