В России мобилизованным выдали "страйкбольные супербронежилеты": они почему-то недовольны (видео)

В России мобилизованным выдали "страйкбольные супербронежилеты", защищающие от выстрелов из пневматического оружия, и каски "китайского образца, непонятного происхождения и производства". Однако россияне почему-то недовольны.

Видео, где мобилизованный показывает свою амуницию и жалуется, опубликовали в Сети.

"Вот выдали нам сегодня супербронежилеты, страйкбольные. Защищают от пневматики. И собираются отправлять на Украину в этом говне. Каски китайского образца, тоже непонятного происхождения и производства, из чего сделано – ничего непонятно. Сплошная показуха вокруг. Ничего реального не показывают", – рассказывает россиянин.

Ранее мобилизованные россияне в Тверской области сетовали, что им выдали миниатюрный бронежилет и пластиковые каски. Они требуют от властей региона выдать оккупантам нормальную экипировку. Такой же "инцидент" зафиксировали в Краснодарском крае.

Мобилизация коснулась уже и москвичей

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