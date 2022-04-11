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В России может начаться партизанская война: какие в этом плюсы для Украины

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В России может начаться партизанская война: какие в этом плюсы для Украины

Она может вывести из строя железнодорожное сообщение с Украиной.

В России может начаться партизанская война, которая перекроет железнодорожное сообщение с Украиной. А это, в свою очередь, усложнит доставку вооружения для оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как стало известно, Министерство транспорта РФ обязало обеспечить взаимодействие российской железной дороги с МВД и ФСБ. Направлено это на усиление безопасности объектов транспортной инфраструктуры на границах Ростовской области и Краснодарского края.

"Такое повышение готовности связано в частности с действиями белорусских "рельсовых партизан", которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы усложнить доставление подкрепления в зону боевых действий. Недавние же взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах РФ. Этим положено начало партизанской войне и перенесение боевых действий на территорию РФ”, — отметили в Главном управлении разведки Украины.

Напомним, что в Украину прибыли французские жандармы. Они приступят к установлению деталей преступлений оккупантов в Киевской области.

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