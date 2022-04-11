В России может начаться партизанская война: какие в этом плюсы для Украины

Она может вывести из строя железнодорожное сообщение с Украиной.
В России может начаться партизанская война, которая перекроет железнодорожное сообщение с Украиной. А это, в свою очередь, усложнит доставку вооружения для оккупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.
Как стало известно, Министерство транспорта РФ обязало обеспечить взаимодействие российской железной дороги с МВД и ФСБ. Направлено это на усиление безопасности объектов транспортной инфраструктуры на границах Ростовской области и Краснодарского края.
"Такое повышение готовности связано в частности с действиями белорусских "рельсовых партизан", которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы усложнить доставление подкрепления в зону боевых действий. Недавние же взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах РФ. Этим положено начало партизанской войне и перенесение боевых действий на территорию РФ”, — отметили в Главном управлении разведки Украины.
Напомним, что в Украину прибыли французские жандармы. Они приступят к установлению деталей преступлений оккупантов в Киевской области.
Читайте также:
- Женщину, фото которой иллюстрировало трагедию в Буче, похоронили в родном селе
- Мог быть диверсантом: в Киеве во время комендантского часа задержали вооруженного мужчину
- Что делать, если не получили 6500 гривен пособия: объяснение от ПриватБанка