В России мужчина требует, чтобы его признали алкоголиком и не отправляли на войну против Украины

В России в Волгограде мобилизованный мужчина подал в суд с требованием, чтобы его признали алкоголиком и не отправляли на фронт в Украину.

Об этом пишет сайт v1.ru.

Как передает издание, 43-летний мужчина был военнослужащим в одной из частей, где дослужился до старшего лейтенанта. Впоследствии его уволили из-за пьянства.

В прошлом году 28 сентября бывшего военного призвали в армию в рамках так называемой "долевой мобилизации" и без проведения медкомиссии отправили на полигон для подготовки перед отправкой на фронт. На что россиянин продолжил пьянствовать.

В марте этого года мужчина подал в суд на свою часть, которая не обеспечила ему проведение медкомиссии, но сразу после первого заседания его задержали военные.

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Сейчас мужчине грозит уголовное дело за самовольное уход части во время мобилизации. Россиянин надеется, что его признают алкоголиком официально и не отправят на войну.

Отметим, в России начали рассылать повестки с угрозами применения "ограничительных мер" в случае неприбытия в военкомат.

Кроме того, Россия не сможет снабдить военной техникой и всем необходимым еще 400 тыс. новых мобилизованных.

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