Мужчину уволили с должности из-за пьянства.
В России в Волгограде мобилизованный мужчина подал в суд с требованием, чтобы его признали алкоголиком и не отправляли на фронт в Украину.
Об этом пишет сайт v1.ru.
Как передает издание, 43-летний мужчина был военнослужащим в одной из частей, где дослужился до старшего лейтенанта. Впоследствии его уволили из-за пьянства.
В прошлом году 28 сентября бывшего военного призвали в армию в рамках так называемой "долевой мобилизации" и без проведения медкомиссии отправили на полигон для подготовки перед отправкой на фронт. На что россиянин продолжил пьянствовать.
В марте этого года мужчина подал в суд на свою часть, которая не обеспечила ему проведение медкомиссии, но сразу после первого заседания его задержали военные.
Сейчас мужчине грозит уголовное дело за самовольное уход части во время мобилизации. Россиянин надеется, что его признают алкоголиком официально и не отправят на войну.
Отметим, в России начали рассылать повестки с угрозами применения "ограничительных мер" в случае неприбытия в военкомат.
Кроме того, Россия не сможет снабдить военной техникой и всем необходимым еще 400 тыс. новых мобилизованных.
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