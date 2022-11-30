В России сотрудникам мужского пола Администрации президента Путина запретили уезжать в командировку за границу. Там опасаются, что мужчины после этого не вернутся в РФ.

В России мужчинам из Администрации Путина запретили выезжать за границу. Опасаются, что они не вернутся обратно в РФ.

Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.

Как отмечается, в Администрации выпустили распоряжение о том, что мужчинам запрещены заграничные командировки. Уезжать в них могут только женщины.

"Такие правила будут действовать до выхода "особого распоряжения по мобилизации". Заграничные отпуска, которые до сих пор были нежелательными, теперь тоже запрещены. Не исключено, что это мера пресечения. Поскольку среди чиновников внутри АП ходит слух, будто такое требование появилось после "бегства" сотрудника одного из ведомств", — пишет телеграмм-канал.

Что интересно, говорят, что находившийся в командировке мужчина не вернулся в Россию. Хотя информация не подтверждена. Не подтверждает факт запрета на выезд и рупор Кремля Песков.

Напомним, что Кремль в качестве компенсации за военное поражение в Украине может предложить россиянам "победы" над более слабыми странами, например, Беларусью, Арменией, Грузией.

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