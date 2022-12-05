В России на авиабазе, с которой ракетами атакуют Украину, произошел взрыв: подробности

Энгельс является основной базой бомбардировщиков, с которой РФ наносит массированные удары по Украине.

В России на авиабазе в Саратовской области, откуда взлетают для обстрела Украины бомбардировщики, в результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, в том числе ASTRA и Baza.

Отмечается, что неустановленный беспилотник упал на взлетную полосу авиабазы Энгельс-1. Кроме повреждения двух стратегических бомбардировщиков, двое российских военнослужащих получили ранения, они госпитализированы. В то же время, какие именно повреждения у самолетов, не сообщается. Однако СМИ пишут, что повреждения значительные.

По данным источников ASTRA, это произошло сегодня утром, 5 декабря. Более того, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко в телеграм-канале опубликовал видеоподтверждение взрыва на российской авиабазе Энгельс.

Следует отметить, что именно с этой авиабазы Россия наносит массированные ракетные удары по Украине. Для этого страна-агрессор использует стратегические бомбардировщики, являющиеся носителями крылатых ракет.

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