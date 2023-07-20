В России на благотворительном концерте будут собирать средства на мешки для трупов оккупантов

В России решили организовать благотворительный концерт, на котором планируется собрать средства на закупку мешков для трупов. Их будут использовать для военных, воюющих против Украины.

Об этом пишет Newsweek.

Как стало известно, благотворительный концерт должен состояться в Благовещенске Амурской области в эти выходные. Будут выступать там рок-группы, танцевальный ансамбль, спортсмены, презентуют там также кукольный спектакль.

Деньги же с концерта потратят на покрытие военных нужд, в том числе – на закупку средств от комаров, влажные салфетки, термосы, одежду, лекарства и мешки для трупов российских оккупантов.

Напомним, что ВСУ преуспели на юге, а оккупанты пытаются восстановить утраченное положение.

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