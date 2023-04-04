В России на границе не разрешили вернуться в Украину подростку-сироте: детали

Российские спецслужбы в очередной раз своими действиями подтвердили похищение украинских детей. Они на границе РФ с Беларусью и не пустили в Украину подростка Богдана Ермохина.

Спецслужбы РФ не пустили в Украину подростка-сироту из Мариуполя Богдана Ермохина. Парня остановили на границе с Беларусью.

Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд, пишет российская служба BBC.

Как отмечается, украинский подросток-сирота из Мариуполя Богдан Ермохин оказался в России после того, как его незаконно перевезли в Донецк, а оттуда — в Подмосковье. Впоследствии его передали российской семье. До этого он учился в мариупольском колледже.

Однако у оккупантов есть свое видение ситуации. По их мнению, Богдан якобы был вывезен на границу с РФ "обманным путем".

"Мы его поймали на границе с Беларусью. В последний момент успели с силовыми структурами его на границе остановить", – рассказала Львова-Белова.

По ее словам, выехать из РФ обратно в Украину ему помогали несколько человек. Однако, как всегда по методичке, в пропагандистских изречениях омбудсмена не обошлось без "агентов" и "машины с водителем".

Где сейчас находится подросток – неизвестно.

Напомним, спикер российского МИД Мария Захарова отреагировала на то, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

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