В России осужденных отправляют работать на танковом предприятии "Уралвагонзавод".
В России на танковое предприятие "Уралвагонзавод" отправляют работать заключенных, отбывающих наказание в Нижнем Тагиле.
Об этом пишет российское издание "Важные новости".
Как отмечается, заключенные россияне будут работать на заводе операторами станков, сверлильщиками, токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками, электросварщиками, слесарями и машинистами крана.
Их якобы будут привлекать к вспомогательным работам, чтобы не рассекретить перед ними тайную информацию. Всего планируется привлечь 250 заключенных. В то же время от 4% до 20% зарплат заключенных удержат в пользу государства.
На заводе выпускают танки Т-72 и Т-90. После полномасштабного вторжения производство перешло на трехсменный режим работы, а в августе завод заработал круглосуточно.
Напомним, что украинские военные сбили на Запорожье два вражеских вертолета. А в районе города Энергодар поразили пункт управления врага — погибли более 50 оккупантов.
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