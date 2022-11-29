В России осужденных отправляют работать на танковом предприятии "Уралвагонзавод".

В России на танковое предприятие "Уралвагонзавод" отправляют работать заключенных, отбывающих наказание в Нижнем Тагиле.

Об этом пишет российское издание "Важные новости".

Как отмечается, заключенные россияне будут работать на заводе операторами станков, сверлильщиками, токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками, электросварщиками, слесарями и машинистами крана.

Их якобы будут привлекать к вспомогательным работам, чтобы не рассекретить перед ними тайную информацию. Всего планируется привлечь 250 заключенных. В то же время от 4% до 20% зарплат заключенных удержат в пользу государства.

На заводе выпускают танки Т-72 и Т-90. После полномасштабного вторжения производство перешло на трехсменный режим работы, а в августе завод заработал круглосуточно.

Напомним, что украинские военные сбили на Запорожье два вражеских вертолета. А в районе города Энергодар поразили пункт управления врага — погибли более 50 оккупантов.

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