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В России на войну в Украину планируют отправлять даже пожарных

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В России на войну в Украину планируют отправлять даже пожарных

Фото: соцмережі

В России мобилизации подлежат даже пожарные, которых планируют отправить на фронт.

В России на войну в Украину планируют отправлять даже московских пожарных.

Об этом пишет российское издание SOTA.

Как стало известно, в Москве проводятся собрания сотрудников пожарно-спасательного центра. Тем, кто проживает в столице РФ – выдают повестки, жителей Подмосковья – уговаривают подписать контракт и получить московские доплаты к службе.

Кроме того, контрактникам обещают выдавать спальники, коврики, сухпайки, термобелья, две майки, две бутылки воды и предметы личной гигиены.

“В общей сложности через два дня, сообщают источники издания, среди пожарных планируется набрать 400 человек на войну. В то же время пожарные службы принадлежат войскам гражданской обороны, предназначенным для спасения людей в критических ситуациях”, — добавили в издании.

Напомним, что в России мобилизованный сбежал после того, как "Камаз", перевозивший призывников, сломался.

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