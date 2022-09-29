В России на войну в Украину планируют отправлять даже пожарных

В России мобилизации подлежат даже пожарные, которых планируют отправить на фронт.
В России на войну в Украину планируют отправлять даже московских пожарных.
Об этом пишет российское издание SOTA.
Как стало известно, в Москве проводятся собрания сотрудников пожарно-спасательного центра. Тем, кто проживает в столице РФ – выдают повестки, жителей Подмосковья – уговаривают подписать контракт и получить московские доплаты к службе.
Кроме того, контрактникам обещают выдавать спальники, коврики, сухпайки, термобелья, две майки, две бутылки воды и предметы личной гигиены.
“В общей сложности через два дня, сообщают источники издания, среди пожарных планируется набрать 400 человек на войну. В то же время пожарные службы принадлежат войскам гражданской обороны, предназначенным для спасения людей в критических ситуациях”, — добавили в издании.
Напомним, что в России мобилизованный сбежал после того, как "Камаз", перевозивший призывников, сломался.
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