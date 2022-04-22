В России набирают на войну даже психически больных юношей - СБУ

В России набирают на войну даже психически больных юношей - СБУ

Украинские защитники нанесли такие потери российской армии, что для пополнения собственных рядов РФ набирает даже психически больных парней.

На одном из перехваченных СБУ разговоров слышно, как мать оккупанта переживает за здоровье сына, страдающего психическими расстройствами.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Мужчина убеждает мать, что с его психическими расстройствами война очень даже на пользу идет. "Видишь, какой спокойный, да? Маньяк, как серийный убийца, как Чикатило, спокойный…", — говорит он.

Такой ответ испугал даже его мать.

"Только психопаты способны творить такие зверства, которые мы увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины… Простить такое невозможно. Российские захватчики обязательно будут отвечать за все преступления, которые они совершили на нашей земле. Следователи и оперативные подразделения СБУ активно над этим работают", — подытожили в СБУ.

Напомним, военный эксперт рассказал, сколько времени Россия будет ракетами обстреливать Украину.

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