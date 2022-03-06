В России наблюдается экономический коллапс: россияне остаются без работы — ЦПД при СНБО Украины

Кризис возник из-за вторжения России в Украину.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтвердил информацию, что в России наблюдается экономический коллапс.

Об этом сообщается на официальной странице ЦПД при СНБО Украины в Facebook.

Как отмечается, западные санкции, которые были введены против России из-за нападения на Украину, привели к тому, что россияне начали терять работу, а вместе с тем и заработок.

К слову, из-за закрытия IKEA 15 тыс россиян потеряли рабочие места, Renault-Nissan – 35 тыс, "Автотор" по сборке BMW – 3,5 тыс. "Яндекс" предупредил сотрудников о риске дефолта. А это значит, что 12 тыс россиян могут потерять рабочие места.

"С одной стороны — зачем им работа? Пусть дома сидят и смотрят Соловьева и Киселева. С другой — может наконец-то пора россиянам остановить Путина, ведущего их к гибели? Ведь дальше будет еще хуже", — сообщает ЦПД при СНБО Украины.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.