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В России наблюдается экономический коллапс: россияне остаются без работы — ЦПД при СНБО Украины

В России наблюдается экономический коллапс: россияне остаются без работы — ЦПД при СНБО Украины

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В России наблюдается экономический коллапс: россияне остаются без работы — ЦПД при СНБО Украины

Фото: t. me/omsk_go

Кризис возник из-за вторжения России в Украину.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтвердил информацию, что в России наблюдается экономический коллапс.

Об этом сообщается на официальной странице ЦПД при СНБО Украины в Facebook.

Как отмечается, западные санкции, которые были введены против России из-за нападения на Украину, привели к тому, что россияне начали терять работу, а вместе с тем и заработок.

К слову, из-за закрытия IKEA 15 тыс россиян потеряли рабочие места, Renault-Nissan – 35 тыс, "Автотор" по сборке BMW – 3,5 тыс. "Яндекс" предупредил сотрудников о риске дефолта. А это значит, что 12 тыс россиян могут потерять рабочие места.

"С одной стороны — зачем им работа? Пусть дома сидят и смотрят Соловьева и Киселева. С другой — может наконец-то пора россиянам остановить Путина, ведущего их к гибели? Ведь дальше будет еще хуже", — сообщает ЦПД при СНБО Украины.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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