В России начали формировать новые воинские части: военный эксперт оценил планы оккупантов

В России до конца текущего года намерены создать два новых полка НДС и воспроизвести 104 дивизию.

О каких намерениях это может свидетельствовать – объяснил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью изданию "Обозреватель".

"О создании дополнительных частей воздушно-десантных войск РФ, то очевидно, что они предназначены для наступления. Выходит, враг планирует вести долговременную военную кампанию. Причем в этой кампании он будет пытаться трансформировать свое численное преимущество в какие-то территориальные приобретения. Десант — это точно наступление. Если бы речь шла об оборонных мерах, речь шла о некоторых других силах и средствах, в частности инженерно-саперных подразделениях, чтобы минировать все и вся, рыть огромное количество окопов и других инженерных сооружений", — сказал он.

По его словам, не проблема собрать "чмобиков" на территории Российской Федерации и попытаться сделать из них что-то. Но очевидно, что НДС и "нечто" – это несовместимые понятия.

"Также очевидно, что когда россияне заявляют о таких амбициозных планах по увеличению численности своей армии, они столкнутся, по меньшей мере, с тем, что им не хватит узкопрофильных специалистов. Потому что любая вновь часть — это не только пехота, стрелки, снайперы, пулеметчики, хоть и этот персонал нужно готовить, чтобы с ним была какая-то польза, но также и представители узкоспециальных задач – связные, представители службы радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки", — добавил он.

Ранее стало известно, что в России начали формировать новые воинские части в составе Центрального и Южного военных округов.

По данным Генштаба, в состав 25-й армии будут входить мотострелковая дивизия, две мотострелковые и одна танковая бригады, а в состав 40-го армейского корпуса — мотострелковая дивизия и бригада.

Бригады будут готовы к выполнению боевых задач не раньше начала следующего года, а сроки опрокидывания их в Украину будут зависеть от готовности к ведению боевых действий.

Читайте также: