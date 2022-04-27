Кады из фильма о Бэтмене / скриншот с видео

В России начали транслировать в кинотеатрах "Бэтмена" и "Не смотрите вверх", которые скачали с "торрента"

В России начали транслировать в кинотеатрах "Бэтмена" и "Не смотрите вверх", которые скачали с "торрента"

В России кинотеатры начали показывать киноленты, выход которых был запрещен в стране.

Рабочие заведений загружают кино из бесплатных источников в Интернет и транслируют для российских зрителей.

Об этом пишет российское издание Esquire.

Как отмечается, в кинотеатрах начали показывать фильмы, запрещенные для выхода в РФ из-за войны с Украиной. В частности, там неофициально запустили ленту "Бэтмен" Мэтта Ривза, "Не смотрите вверх" и мультфильм "Я краснею".

Также читайте У Путина опровергают договоренность с ООН об эвакуации гражданских из Мариуполя

Что интересно, фильмы "предприимчивые" кинотрансляторы загружают из бесплатных источников по типу "торентов".

Отметим, что в российском прокате ограничили выход популярных картин. Вместо них руководство РФ традиционно начало транслировать зрителям пропагандистские киноленты "Брат" и "Брат-2".

Напомним, что в российских кинотеатрах вместо блокбастеров будут показываться советские и индийские фильмы.

Читайте также: