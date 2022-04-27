В России начали транслировать в кинотеатрах "Бэтмена" и "Не смотрите вверх", которые скачали с "торрента"

В России кинотеатры начали показывать киноленты, выход которых был запрещен в стране.
Рабочие заведений загружают кино из бесплатных источников в Интернет и транслируют для российских зрителей.
Об этом пишет российское издание Esquire.
Как отмечается, в кинотеатрах начали показывать фильмы, запрещенные для выхода в РФ из-за войны с Украиной. В частности, там неофициально запустили ленту "Бэтмен" Мэтта Ривза, "Не смотрите вверх" и мультфильм "Я краснею".
Что интересно, фильмы "предприимчивые" кинотрансляторы загружают из бесплатных источников по типу "торентов".
Отметим, что в российском прокате ограничили выход популярных картин. Вместо них руководство РФ традиционно начало транслировать зрителям пропагандистские киноленты "Брат" и "Брат-2".
Напомним, что в российских кинотеатрах вместо блокбастеров будут показываться советские и индийские фильмы.
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