Февраль может быть одним из худших месяцев для россиян из-за атак беспилотников.

Атаки на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры на территории РФ повлекли за собой настоящий хаос в этой стратегической отрасли. В результате ударов в России было временно сокращено производство нефтепродуктов примерно на 10%.

Об этом говорится в материале издания Forbes.

"Этот месяц может быть хуже для россиян, поскольку украинское вооружение атакует все больше и еще чаще. Во вторник (11 февраля — Ред.) вечером украинские беспилотники пролетели расстояние по меньшей мере 450 миль (свыше 720 км), чтобы нанести удар по "Ростнефтезаводу" на "Ростнефте"".

Саратовский НПЗ является важной частью российской нефтеперерабатывающей отрасли. Его мощности составляют семь миллионов тонн нефти в год. Это более 2% общих перерабатывающих возможностей РФ, сосредоточенных на 30 крупных предприятиях.

"Конечно, нефтеперерабатывающие заводы можно отремонтировать. Но не тогда, когда они продолжают взрываться", — отмечают в издании.

Это уже не первая серия ударов по российской нефтяной инфраструктуре. В прошлом месяце Украина атаковала объекты в Саратове, Ростове, Волгограде и Краснодарском крае, нанося значительный ущерб.

Неустанная скорость украинских ударов усложняет ремонтные работы и исчерпывает ресурсы, необходимые российским компаниям для увеличения добычи и экспорта нефти. Так, самый крупный российский производитель нефти "Роснефть" объявил о том, что может отказаться от планов модернизации.

Несмотря на усилия России по защите своих объектов, ситуация для них усложняется.

"Но российская противовоздушная оборона растянута. Нефтяная промышленность разбросана по всей территории России и, как объяснил генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Гертлинг, "вы не можете защищать везде"", — подытожили в издании.

"Дело не в том, что россияне не пытаются предотвратить атаки. Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight отметила "усиленные меры маскировки и защиты" на некоторых российских базах и складах топлива. Но российская ПВО растянута, ведь нефтяная промышленность распространена по всей территории России.

Как сообщалось, Россия столкнулась с серьезно пугающей проблемой диктатора Владимира Путина. Изо всех сил он пытается решить демографическую проблему.

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