В России наказывают солдат из подразделений ПВО из-за успешных ударов украинских дронов по НПЗ — "Атеш"

Российских военнослужащих из подразделений противовоздушной обороны наказывают за успешные атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

"В продолжение темы атак украинскими беспилотниками по стратегическим объектам которые находятся глубине рф стоит отметить, что силы ПВО испытывают серьезные затруднения в борьбе с дронами из-за недостаточной эффективности радиолокационных станций в распознавании подобных объектов. Они попросту их не видят. Этот фактор значительно усложняет оперативное реагирование и противодействие украинским дронам", — пишут партизаны.

По данным "Атеш", в регионах, где расположены потенциальные объекты для атак дронов, гражданское население озабочено беспомощностью систем ПВО. Местные жители чувствуют себя уязвимыми и беспомощными, что создает напряженную обстановку и требует срочных мер со стороны властей для обеспечения безопасности и защиты гражданского населения.

"Поэтому некоторые командиры продолжают создание мобильных групп быстрого реагирования, но атаки украинских беспилотных аппаратов по нефтеперерабатывающим заводам отчетливо демонстрируют недостаточную подготовку и отсутствие понимания в эффективном применении таких групп. ВС РФ лишены опыта, сопоставимого с Силами обороны Украины, которые ежедневно успешно демонстрируют свою эффективность в противодействии дронам иранского производства. Однако, несмотря на эти трудности, начальство подразделений ПВО принимает жесткие меры в отношении военнослужащих: понижение в воинском звании, наложения взысканий, а в крайнем случае, даже отправка на войну в Украину. Это создает дополнительное напряжение и стресс среди военнослужащих", – рассказали партизаны.

Напомним, в СБУ подтвердили атаки по НПЗ в России – сколько уже поражено.

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