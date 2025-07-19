В России налет дронов парализовал движение на железной дороге

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

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После массированной атаки украинских дронов в Ростовской области РФ было парализовано железнодорожное движение.

По сообщению РЖД, из-за падения обломков БПЛА повреждена контактная сеть на перегоне Лихая — Замчалово.

Движение поездов сначала было остановлено, впоследствии движение части поездов на тепловозной тяге, еще чуть позже движение на перегоне Лихая — Замчалово было «открыто на электротяге двумя путями».

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Восстановительные работы продолжаются, отчитались в РЖД.

Пассажиры задержанных поездов, некоторые из которых стоят на путях по 3-7 часов, стали жаловаться в чатах на сильную жару, неработающие кондиционеры и нехватку воздуха, передает RusNews.

Люди пишут, что на самом вокзале духота (температура в Ростовской области днем превышала 30 градусов), а в зоне ожидания с кондиционером все места заняты.

Глава российского региона Юрий Слюсарь подтвердил проблемы с железнодорожным сообщением.

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«На станции Лихая из-за обрыва линии электропередачи обесточены грузовой и пассажирский поезда. На этом участке организовано реверсивное движение поездов, образовалась задержка в расписании», — написал он в телеграмм-канале.

В «Федеральной пассажирской компании» сообщили, что по состоянию на 22:00 с задержкой движутся 75 поездов. В частности, задержаны 10 поездов в аннексированный Крым и 11 поездов с полуострова. Время задержки составляет от 1 до 12 часов.

Кроме проблем с движением поездов в Ростовской области, в результате атаки дронов на Каменск-Шахтинский в нескольких районах возник ряд пожаров. В Каменском районе из-за возгорания вышла из строя высоковольтная линия, около 2 тысяч человек из пяти поселков остались без электроснабжения.

Напомним, в ночь на 19 июля украинские дроны атаковали Московскую область, в частности в подмосковном Дмитрове повреждена высоковольтная ЛЭП. Взрывы также слышали жители Нахабино, Зеленограда и Истры.

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