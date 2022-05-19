В России намеренно подожгли уже 12 военкоматов с начала войны против Украины

В России намеренно подожгли уже 12 военкоматов с начала войны против Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в РФ было зафиксировано не менее 12 случаев умышленного поджога военкоматов. Только за последнюю неделю таких случаев было пять.

В то же время, российские войска продолжают принимать меры для пополнения своих потерь.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 19 мая, пишет "Интерфакс-Украина".

"С начала полномасштабной российско-украинской войны в России зафиксировано по меньшей мере 12 случаев умышленного поджога военкоматов. Только за последнюю неделю таких случаев было пять: в Ростовской, Рязанской областях, а также в Волгограде и Омске ", – рассказал Громов.

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Он также проинформировал, что в РФ продолжается формирование сводных батальонно-тактических групп Тихоокеанского и Северного флотов в пунктах постоянной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты, Петропавловск-Камчатский и 200 отдельной мотострелковой бригады, Печенга, соответственно.

"На базе учений специалистов Южного военного округа Молькино осуществляется подготовка личного состава для доукомплектования соединений и воинских частей 49 армии", – добавил представитель Генштаба ВСУ.

В то же время в Крыму российские оккупанты пытаются восстановить боеспособность своих подразделений, понесших значительные потери.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк поджеги военкоматов в России прокомментировал словами о том, что РФ продолжает спецоперацию по демилитаризации собственной армии.

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