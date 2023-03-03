"В России нарастают панические настроения, а пропагандисты дерутся в истерике" — Подоляк

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в эфире телеканала "Мы — Украина".

Он отметил, что панические настроения уже нарастают, в том числе, в окружении Путина.

"Они не понимают, как на это реагировать, не контролируют непосредственно контур безопасности на уровне области как таковой. Были отдельные заявления ФСБ, местных органов власти, Минобороны. Они не синхронизированы. А это говорит о том, что разорвана система управления. Пропагандисты бются в истерике и говорят «у нас же ядерное оружие», – говорится в сообщении.

Подоляк также добавил, что Украина не имеет отношения к событиям в Брянской области.

"Но тот день показал, что так же, когда мы деоккупировали Харьковскую область, зашли и выяснили, что там никого нет, так и в Херсонской области после этого они поставили ствольную артиллерию, чтобы просто бить по гражданским. Это сущность России — убивать гражданских" Также сегодня мы понимаем, что они абсолютно ничего не контролируют у себя дома — нет обороны, нет спецназа, ПВО, армейской системы», — прокомментировал Михаил Подоляк.

Напомним, что Подоляк заявил, что Россия продолжает обострять ситуацию в Молдавии. У российских захватчиков есть сценарий, который они стремятся реализовать.

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