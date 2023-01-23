В России насмехаются над Герасимовым, который заставляет солдат на войне чаще бриться — британская разведка

Генерал Валерий Герасимов, скорее всего, начал свою работу из стремления улучшить повседневную дисциплину развернутых войск.

С приходом к командованию российского генерала Валерия Герасимова тот в первую очередь решил наводить порядок с рутинной дисциплиной в армии и это вызывает сетование.

Как отмечают в британской разведке, эти мероприятия в российской армии были встречены скептическими отзывами. В частности, больше всего насмешек вызывали требования к военным чаще бриться.

В частности, представители так называемой "Донецкой народной республики" назвали такие приоритеты "фарсом", который "будет препятствовать процессу уничтожения врага".

Раскритиковал военное руководство и владелец "группы Вагнера" Евгений Пригожин, заявив, что "война — это время активных и брутальных, а не гладко выбритых".

Британские аналитики отмечают, что российские силы продолжают переживать оперативный тупик и значительные потери.

"Приоритетизация Герасимовым в большинстве своем незначительных нормативных актов, вероятно, подтвердит опасения многих его скептиков в России. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу его все чаще воспринимают как безразличного и сосредоточенного на показухе, а не на сущности", — говорят в британской разведке.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 11 января, назначил начальника Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова новым командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине. В этой должности он сменит генерала Сергея Суровикина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что назначение Герасимова командующим "специальной военной операции" в Украине не влияет на ход войны в Украине.

Министерство обороны Великобритании считает, что назначение начальника Генерального штаба Валерия Герасимова командующим "специальной военной операции" в Украине свидетельствует об изменении подхода президента России Владимира Путина к ведению войны.

Михаил Самусь: Путин установил новые сроки "победы", однако Герасимов и Шойгу куда-то исчезли