В России назначили нового командующего Центральным округом: приказывал штурмовать "Азовсталь"

Москва сменили командующего Центральным военным округом. Им стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, заменивший генерал-полковника Александра Лапина.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Отмечается, что 47-летний Мордвичев командовал 8 армией. В частности, командовал вражескими подразделениями в боях за Мариуполь и штурмом "Азовстали". Там он якобы получил ранения. К слову, глава Чечни Рамзан Кадыров называл Мордвичева "лучшим командующим".

Тем временем, украинская Служба безопасности сообщила Мордвичев о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса. По данным следствия, с февраля 2022 года он руководил захватом территорий Донецкой области и лично участвовал в боевых действиях против ВСУ. Также установлено, что находясь на территории оккупированной части Мариуполя, Мордвичев провел совещание с Кадыровым, утвердив план окончательного захвата города

К слову, 59-летний Лапин командовал группировкой российских войск "Центр" в войне против Украины. В начале января он назначен начальником главного штаба сухопутных войск вооруженных сил РФ.

Напомним, разведка Министерства обороны Великобритании в Twitter приводит данные, что армия РФ и частные военные компании потеряли за год войны в Украине около 200 тысяч человек. Среди них – до 60 тысяч убитых.

Читайте также: