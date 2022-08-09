В России назвали количество пострадавших в результате взрыва на военном аэродроме в Крыму

В результате взрывов, прогремевших 9 августа в оккупированном Крыму, пострадали пять человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма, пишут российские средства массовой пропаганды.

Во второй половине дня 9 августа в российских телеграмм-каналах появилась информация о взрывах в оккупированном Крыму. О прилетах в Сети пишут жители Новофедоровки, дым оттуда виден даже на пляже в Евпатории.

В России заявили, что причиной взрывов стала "детонация авиационных боеприпасов", ведь на аэродроме "Саки" в оккупированном россиянами Крыму, где раздались мощные взрывы, находилась военная авиационная техника. Но в Минобороны РФ заявляют, что самолеты вроде бы остались невредимыми.

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