Посол России в Великобритании Андрей Келин повторил очередной бред об "условиях мира" с Украиной. Он заявил, что "наше государство не должно угрожать РФ", а окупантов , чтобы"не дискриминировали".

Об этом он сказал в интервью BBC.

Келин заявил, что якобы государство-оккупант готово к "миру" с Украиной, однако на своих условиях. Основное то, чтобы наше государство "никогда не угрожало России", другое — чтобы российских оккупантов в мире "не дискриминировали".

"Для нас важны две вещи. Чтобы Украина не представляла угрозы для России – это первое. И второе – чтобы к россиянам и украинцам относились как к остальным странам мира. Как к французам относятся в Бельгии или к итальянцам или немцам в Швейцарии, а не по -особом. Мы не можем терпеть дискриминации. Это грубое нарушение декларации прав человека и всех других документов", — заявил представитель кремлевского режима.

Напомним, в министерстве иностранных дел России выдвинули новые "условия" окончания войны. Так, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что "конфликт" будет урегулирован, если Украина откажется от вступления в ЕС и признает русский язык государственным.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что основным условием, которое приведет к мирным переговорам с РФ, будет вывод оккупационных войск с территории Украины.

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