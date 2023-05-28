Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России назвали новые условия "мира" с Украиной: хотят, чтобы окупантов "не дискриминировали"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
6284
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России назвали новые условия "мира" с Украиной: хотят, чтобы окупантов "не дискриминировали"

Посол РФ в Британии придумал новые условия "мира" с Украиной. / Фото: Associated Press

Пренебрежительное отношение к российским оккупантам в мире в российском МИДе назвали "дискриминацией".

Посол России в Великобритании Андрей Келин повторил очередной бред об "условиях мира" с Украиной. Он заявил, что "наше государство не должно угрожать РФ", а окупантов , чтобы"не дискриминировали".

Об этом он сказал в интервью BBC.

Келин заявил, что якобы государство-оккупант готово к "миру" с Украиной, однако на своих условиях. Основное то, чтобы наше государство "никогда не угрожало России", другое — чтобы российских оккупантов в мире "не дискриминировали".

"Для нас важны две вещи. Чтобы Украина не представляла угрозы для России – это первое. И второе – чтобы к россиянам и украинцам относились как к остальным странам мира. Как к французам относятся в Бельгии или к итальянцам или немцам в Швейцарии, а не по -особом. Мы не можем терпеть дискриминации. Это грубое нарушение декларации прав человека и всех других документов", — заявил представитель кремлевского режима.

Напомним, в министерстве иностранных дел России выдвинули новые "условия" окончания войны. Так, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что "конфликт" будет урегулирован, если Украина откажется от вступления в ЕС и признает русский язык государственным.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что основным условием, которое приведет к мирным переговорам с РФ, будет вывод оккупационных войск с территории Украины.

Читайте также:

Ночная атака "шахедами" на Киев: последствия разрушений в Печерском районе

Ночная атака "шахедами" на Киев: последствия разрушений в Печерском районе

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
6284
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация