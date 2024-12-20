В России назвали утренний удар по Киеву "ответом" за атаку на их объекты: детали

В Москве отчитываются, мол, "все объекты были поражены".

Минобороны Российской Федерации заявило, мол, утренний удар по Киеву был "ответом" на атаку по химическому предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области 18 декабря.

Об этом цинично заявили в министерстве страны-агрессора.

В Минобороны РФ отметили, что нанесли групповой удар по Киеву "высокоточным оружием большой дальности". Якобы атаковали пункты управления СБУ, КБ "Луч", а также позиции ЗРК "Patriot". Даже совсем — не центр столицы, жилые дома и костел.

Россияне в своей традиционной манере отчитываются, что цели удара якобы достигнуты, а "все объекты были поражены".

Отметим, что 18 декабря в РФ заявили, что Ростовскую область атаковали 10 ракет. Вроде бы среди них были ATACMS. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что атаку подвергся "Комбинат Каменский". Это – одно из крупнейших химических предприятий в России, производящее топливо для ракет. В частности, для реактивных систем залпового огня и межконтинентальных баллистических ракет.

Как сообщалось, сегодня утром во время воздушной тревоги в Киеве раздавались очень мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракетах, запущенных армией РФ в направлении города. Погиб один человек.

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