В России называли тех, кто подлежит мобилизации: от рядовых до офицеров

Минобороны РФ определило, какие категории будут мобилизованы в армию. В призывную группу входят граждане в звании от рядового до старшего офицера.

В России под мобилизацию попадают граждане в звании от рядового до старшего офицера. Возрастная категория – до 55 лет.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как стало известно, согласно законодательству России, призыву подлежат граждане, у которых есть воинское звание рядового и сержанта – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, а также старшие офицеры – до 55 лет.

“Конечно, есть такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальна”, — отметили в Минобороне РФ.

Напомним, что оккупанты на захваченных территориях усилили контроль и давят на население.

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