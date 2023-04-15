В России не хватает техники для ведения войны против Украины из-за санкций — Минфин США

Санкции и экспортный контроль в отношении России лишают ее материалов для войны.

Введении против России санкции США уже сильно ударили по российской армии, поскольку у нее начались большие проблемы с военной техникой для ведения войны против Украины.

Об этом заявила глава Министерства финансов США Джанет Эллен, передает CNN.

"Введенные США санкции и экспортный контроль в отношении России лишают ее материалов для войны в Украине", – говорится в сообщении.

Она отметила, что ограничение цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель превращает профицитный бюджет РФ в дефицитный.

"Санкции и экспортный контроль заставили Россию обращаться в Иран и Северную Корею за военным снаряжением и материалами, а США делают шаги по прекращению уклонения от ограничений", — сказала Йеллен.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, оппозиционер РФ, считает, что война в Украине может закончиться уже в этом году, поскольку российская армия истощена как морально, так и физически.

Кроме того, мы информировали, что ужасная казнь украинского пленника российскими оккупантами вызвала большой международный резонанс. После обнародования видео, где военнослужащему отрезают голову, армию РФ сравнивают с боевиками ИГИЛ и нацистами.

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