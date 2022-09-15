В России не признают выданных в "ЛДНР" паспортов РФ и не пускают их владельцев через границу

Жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, могут выбросить их на помойку.

Их не признает сама же Россия, а их владельцев не пропускают через границу в РФ.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

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Отмечается, что после наступления украинских сил обороны резко изменились настроения пророссийски настроенных жителей ОРДЛО. Они недовольны ходом СВО и действиями российского правительства.

"Господствует мнение, что РФ сдает интересы "республик". Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы на территории России. По крайней мере, тем, кто пытался выехать из "ЛДНР" за таким паспортом на российской границе объясняют, что "вы никто и зовут вас никак", — сообщают в разведке.

Ранее Михаил Подоляк показал, как украинцы встречают ВСУ на освобожденных территориях (видео).

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