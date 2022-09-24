В России не смогут создать мобилизационный резерв даже низкого качества — ISW

Объявленная мобилизация в России не сможет создать резервные силы даже того низкого качества, которое запланировал Владимир Путин, если Кремль не сможет быстро решить системные проблемы.

Российские военкоматы мобилизуют мужчин, не отвечающих заявленным критериям.

Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны.

"Российская мобилизационная система пытается выполнить задачу, которую поставил президент России Владимир Путин, и, скорее всего, не сможет создать мобилизованные резервные силы даже такого низкого уровня, как предполагали планы Путина, если Кремль не сможет быстро решить фундаментальные и системные проблемы", — отметили в ISW.

Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу объявили, что Вооруженные силы России мобилизуют боеспособных резервистов, чтобы быстро стабилизировать линию фронта в Украине и возобновить инициативу на поле боя.

Однако, отмечают аналитики, сообщения военных блоггеров и соцсетей свидетельствуют, что в России призывают мужчин, не отвечающих заявленным критериям.

Напомним, 21 сентября во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

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