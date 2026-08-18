"В России негде спрятаться": украинские дроны разрушают безопасный тыл Путина

В России исчезает безопасный тыл / © Associated Press

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Украинские дальнобойные дроны все смелее залетают вглубь российской территории, а потому коренным образом меняют баланс сил. Официальная риторика Путина о надежно защищенном тылу дает ощутимые трещины: даже на кремлевских телеканалах уже вынуждены признавать, что в России больше нет абсолютно безопасных мест.

Об этом пишет Onet со ссылкой на Kyiv Post.

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В России негде спрятаться: Украина разрушает иллюзию безопасного тыла Кремля

«Война действительно стала частью повседневной жизни по линии фронта России. Наша задача — вернуть страдания врагу», — написал на днях командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди.

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По данным Бровди, только с начала августа Силы обороны поразили 22 судна, связанных с так называемым «теневым флотом» РФ. При этом масштабная кампания только за две недели вывела из строя 74 энергетических узла, а в течение предыдущих 45 дней — еще 243.

Успех украинских дальнобойных ударов вынуждены фиксировать даже на подконтрольном Кремлю телевидении. В одном из последних эфиров в программе Владимира Соловьева один из гостей возмутился, что часть российского руководства до сих пор не осознала военных реалий.

Он заявил, что некоторые российские чиновники якобы до сих пор живут в 2013 году. Ведь именно в следующем году РФ ворвалась в Украину и оккупировала Крым, который сегодня ежедневно под прицелом ВСУ.

Московские пропагандисты больше не могут игнорировать реальность и последствия украинских атак.

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Силы обороны запускают дроны по РФ не для демонстрации все большей дальности. Целенаправленно уничтожаются механизмы, которые позволяют Москве продолжать агрессию: военное производство, топливные резервы, логистические цепи, средства ПВО и техника, которую используют для атак на украинские мирные города.

Тренд о том, что россиянам теперь больше негде прятаться, только усиливается в их телепространстве. В начале августа один из комментаторов РосТВ прямо признал, что граница между фронтом и «безопасным» тылом окончательно размылась:

«В России негде спрятаться», — заявил он.

Это заявление прозвучало на фоне активности беспилотников у Геленджика на Черноморском побережье РФ, буквально в 20 километрах от роскошного поместья, известного как «дворец Путина». И хотя сам комплекс тогда не пострадал, символизм произошедшего оказался красноречивым, ведь даже путинские дворцы не находятся в полной безопасности.

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Политический аналитик Пол Гобл точно описал такую трансформацию. Он напомнил, что раньше РФ считали «второй армией мира», но теперь это даже не самая сильная армия в самой России.

Каждый украинский дрон, направляющийся к очередному российскому НПЗ, военному заводу или аэродрому, ставит Москву перед тяжелым выбором. Комплексы ПВО, развернутые для защиты объектов в глубоком тылу, больше не могут прикрывать войска на линии фронта. А системы, переброшенные в Москву, Крым или стратегические предприятия, создают дыры на других направлениях.

Хотя Кремль до сих пор может наносить по украинским городам зверские и сокрушительные удары, Украина кардинально изменила стратегический баланс этой войны — у россиян больше нет роскоши считать свой тыл неприкосновенным.

Путин: последние новости

Напомним, перед осенними выборами в Госдуму РФ Верховный суд по иску партии «Родина» запретил партии «Яблоко» участвовать в голосовании.

Как отмечает Forbes, хотя «Яблоко» оставалось маргинальной силой, его антивоенный лозунг «За мир и свободу» стал прямой альтернативой курсу Кремля. Устранение оппозиции связано с тем, что война все больше сказывается на повседневной жизни россиян, а сентябрьские выборы могут превратиться в символический референдум против политики Владимира Путина.

Главными факторами роста внутриполитического напряжения стали украинские удары по НПЗ, хранилищам и инфраструктуре РФ, повлекшие дефицит топлива и потери энергетических доходов, а также углубление экономических проблем.

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