Война в Украине / © Associated Press

Реклама

У российских войск нет достаточных ресурсов для проведения системных наступательных операций, ведь для этого необходимо существенно увеличить не только численность личного состава, но и объемы боевых и обеспечительных компонентов.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

По его словам, нынешний баланс потерь и мобилизационных возможностей РФ не позволяет говорить о готовящемся масштабном наступлении.

Реклама

«У врага сегодня нет ресурса для системных наступательных операций. По последнему свидетельству главкома Сырского, мы ежемесячно уничтожаем примерно 30-35 тысяч российских окупантов, тогда как в РФ мобилизуют около 25 тысяч. Соответственно, есть разница в 5–10 тысяч», — объяснил Маломуж.

Он подчеркнул, что даже для отдельных направлений российской армии не хватает подготовленных сил.

«И где им набрать еще полмиллиона для проведения заявленных наступательных операций? Для Запорожской операции как отвлекающей нужно около 120 тысяч личного состава, для операции в Донецкой области — еще 200–250 тысяч», — отметил генерал.

По его словам, речь идет не только о количестве, но и о качестве подготовки.

Реклама

«То есть нужно еще не менее 300 тысяч воинов, но подготовленных. А те, кого мобилизуют или набирают по контракту, не имеют соответствующего опыта. В количественном формате у них также нет перспектив для формирования новых бригад, дивизий и армий», — подчеркнул Маломуж.

Он добавил, что для большого наступления России необходимо кратно нарастить и техническую составляющую.

«Для масштабной операции им нужно не только больше живой силы. Они должны втрое увеличить количество боевых составляющих: дронов, ракетных систем, артиллерийских ударных радиусов действий, а также все системы обеспечения — включая РЭБ и связь», — отметил генерал.

Малому же заметил, что у РФ есть серьезные проблемы в военно-промышленном комплексе.

Реклама

«У России сегодня нет ресурсов для восстановления высокоинтеллектуальной части ВПК, за исключением беспилотников. Российские заводы не владеют новыми технологиями», — сказал он.

По его словам, контрабандные поставки критических компонентов крайне ограничены.

«То, что они получают контрабандой, тратится преимущественно на баллистические и крылатые ракеты для ударов по энергетической инфраструктуре Украины, частично на фронте. Массированно таких сил и средств у врага нет», — объяснил Маломуж.

Он также указал на сокращение внешней поддержки РФ.

Реклама

«Из Ирана пополнений уже нет, из Северной Кореи — ограничено. То есть внешний вектор во многих случаях перекрыт, а внутренний не формирует мощные технологические решения», — отметил генерал.

По его мнению, сотрудничество Украины с партнерами существенно изменяет ситуацию в поле боя.

«Благодаря технологиям, более профессиональной модели защиты и нанесению контрударов любые наступательные операции противника будут обесцениваться еще на подходах», — подчеркнул Маломуж.

Он подытожил, что перспектив для масштабного наступления у российских окупантов нет.

Реклама

«Они могут пытаться наступать на Покровском или Донецком направлениях, а мы будем одновременно наносить удары, в частности на Харьковщине, Запорожье, Херсонщине и вплоть до Крыма», — резюмировал генерал.

Ранее сообщалось, что секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Россия не намерена останавливать войну против Украины, даже если получит контроль над Донбассом.

Мы ранее информировали, что из-за проблем в работе терминалов спутниковой связи Starlink у российских оккупационных войск на отдельных участках фронта приостановились штурмовые действия.