В России новая критика военного командования: в ISW это объясняют гибелью первых мобилизованных

В России появляются сообщения о первых случаях гибели в Украине новых мобилизованных. Плохая подготовка солдат вызвала новую критику в адрес военного командования.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские власти признали гибель пяти мобилизованных из Челябинска. Военные блоггеры заявили, что количество убитых и раненых среди мобилизованных выше из-за отсутствия подготовки, снаряжения, сплоченности подразделений и командиров, а также неоднократных случаев неправомерной мобилизации.

К слову, обвиняют они в этом командующего 58 общевойсковой армией Южного военного округа Михаила Зуско. Мол, он приказал о немедленном опрокидывании без всякой предбоевой подготовки мобилизованных 15-го полка 27-й мотострелковой бригады из Московской области. В Сватово они попали под обстрел. Родственникам мобилизованных удалось обнаружить половину полка в больнице в Белгородской области.

Тем временем российские блоггеры прогнозируют, что к концу зимы армия агрессорки России потеряет 10 тысяч мобилизованных.

"Новая критика военных блоггеров показывает, насколько эфемерны успехи Кремля в попытке отвлечь внимание населения ракетными обстрелами инфраструктуры Украины. От власти требуют изменить высокопоставленных должностных лиц и командиров", — говорится в отчете.

Разногласия в Кремле

Успехи ВСУ в войне и провалы "второй армии мира" приближают конец режима президента-диктатора Путина. Так считает экспредседатель внешней разведки Николай Маломуж. Поражения россиян в Украине стали сигналом элит, которые начали искать варианты переговоров с Западом, а некоторые с Украиной.

На фоне критики мобилизации в РФ Владимир Путин готовит основу для увольнения министра обороны Сергея Шойгу. Именно на него "фюрер" переложит вину за поражение в войне. Теперь глава Кремля ищет поддержку среди силовиков, чтобы хоть как-то укрепить свои позиции.

Кроме того, Путин присвоил звание генерал-полковника главе Чечни Рамзану Кадырову. Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал это "плевком в лицо российских офицеров".

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