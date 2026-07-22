В России обеспокоились из-за "воздушных шаров" ВСУ: как они меняют полеты дронов

Украинский беспилотник на аэростате / © Defense Express

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Украинские военные начали использовать аэростаты для запуска ударных беспилотников с большей высоты. Такой способ может увеличить дальность полета дронов на десятки километров, однако его эффективность в значительной степени зависит от направления и силы ветра.

Об этом говорится в материале Defense Express.

Использование этой технологии показали в Сводной стрелковой бригаде Воздушных сил ВСУ. На обнародованном видео зафиксировано, как с помощью аэростатных оболочек поднимают беспилотники самолетного типа, относящиеся к классу ударных дронов средней дальности.

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В российских источниках также начали заявлять, что ВСУ якобы увеличивают применение аэростатов для увеличения дальности полета беспилотников.

Darts-2. / © Defense Express

Точную модель показанного дрона официально не называли. По внешним признакам это может быть украинский беспилотник Darts-2, заявленная дальность полета которого составляет до 250 километров. Его крейсерская скорость достигает около 80 км/ч, а полезная нагрузка – до 10 килограммов.

На сколько аэростат может увеличить дальность

Оценить точный прирост дальности сложно, поскольку аэродинамические характеристики Darts-2 публично не раскрывались.

Для сравнения приводят эксперимент компании KettleTech Labs с дроном Hornet американской компании Swift Beat. Во время испытания беспилотника подняли на аэростате на высоту 8250 метров, после чего он без работы двигателя спланировал на 42 километра.

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Это соответствует аэродинамическому качеству примерно 5,1: на каждый километр утраченной высоты дрон преодолевал около 5,1 километра по горизонтали.

Если предположить, что Darts-2 имеет схожие характеристики, запуск с высоты в пять километров теоретически может добавить около 25 километров полета даже без включения двигателя.

Однако реальный прирост дальности может быть больше. Аэростат способен не только поднять беспилотник, но и отнести его по направлению ветра поближе к российской территории к моменту отсоединения.

После запуска дрон может включить двигатель и продолжить полет на наиболее экономичной скорости и высоте. В таком случае он будет тратить меньше горючего или заряда на начальный набор высоты.

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В то же время приведенные расчеты только ориентировочными. Фактический результат зависит от характеристик конкретного беспилотника, высоты запуска, погоды и способа применения.

Что ограничивает использование аэростатов

Главной проблемой остается нестабильное направление ветра. Аэростат не имеет полноценной системы управления маршрутом, поэтому он может быть отнесен в нежелательную сторону.

Поэтому применение таких систем остается ситуативным и требует благоприятных погодных условий. В то же время, для Украины преимуществом может быть то, что воздушные потоки нередко направлены на север и восток.

Аэростаты также могут быть заметны для российских средств наблюдения и противовоздушной обороны. Кроме того, их применение зависит от допустимой нагрузки и возможности безопасного отсоединения дрона на заданной высоте.

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Последние атаки беспилотников по объектам в РФ

В ночь на 22 июля беспилотники атаковали Невинномысск в Ставропольском крае РФ. После серии попаданий пожар вспыхнул на территории крупного логистического центра компании Wildberries.

Местные власти подтвердили атаку и заявили, что беспилотники направлялись в промышленную зону города. Впоследствии губернатор сообщил о возгорании складского комплекса и двух пострадавших.

В ту же ночь пожар возник на территории предприятия в Армавире. Позже российские власти уточнили, что возгорание произошло на нефтебазе, а его площадь составляла около 80 квадратных метров. Также сообщалось о повреждении жилых домов в Краснодаре и станицы Динской.

В ночь на 21 июля серию взрывов слышали в российском Липецке. После них местные жители сообщили о пожаре в районе теплоэлектроцентрала и опубликовали соответствующее видео. Официальных подтвержденных данных о причинах и последствиях возгорания в предоставленной информации нет.

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