В России обнародовали количество людей, которых планируют "бросить" на войну против Украины: цифры поражают

В России продолжается мобилизация на войну против Украины. По оценкам фонда "Защитники Отечества", через боевые действия пройдут как минимум 750 тысяч россиян.

Фюрер Путин планирует привлечь к войне против Украины 750 тысяч россиян. Такие данные приводит фонд "Защитники Отечества", поддерживающий так называемую "СВО".

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как отмечается, основные факты презентации по мобилизации недавно появились в Сети. В то же время узнать точное количество российских окупантов в Украине пока не получилось. Однако РФ готовится задействовать в войне не менее 750 тысяч человек.

Сам же фонд сообщает, что по состоянию на 1 февраля этого года статус "ветеран СВО" получили 72,3 тысяч оккупантов. А вот инвалидность после войны получат 15,7 тысячи россиян.

По данным роспропаганды, инвалидность получили 1536 человек.

“Даже из официальных документов следует, что после 14 месяцев войны в Украине ветеранов боевых действий появится больше, чем после 10 лет Афганской войны. Эту войну, по официальным данным, прошли около 620 тысяч человек. А за 12 лет в обеих Чеченских кампаниях приняли участие не менее 600 тыс. человек из МВД, Минобороны и ФСБ”, — пишет российский телеграмм-канал.

Напомним, что в России полномасштабная война, развязанная фюрером Путиным, дошла до каждого российского дома .

Читайте также: