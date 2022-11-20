В России обнародовали поименное количество оккупантов и мобилизованных, погибших на войне против Украины

В России назвали количество поименно известных оккупантов, погибших на войне против Украины. Речь идет о практически 10 тысячах умерших.

В России назвали поименное количество погибших оккупантов, вторгшихся в наше государство. Среди них – 259 мобилизованных.

Об этом пишет российское издание "Медиазона".

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Как отмечается, по состоянию на 18 ноября журналисты и волонтеры поименно подтвердили гибель 9001 военного, проявлявшего агрессию против Украины. По меньшей мере 259 из них – это недавно мобилизованные.

В издании отмечают, что речь идет только о подтвержденных лицах. В то время как реальное число значительно выше.

"За последние две недели в список попали 707 человек – это самый серьезный рост с начала войны. Это не значит, что все они погибли недавно: от смерти на фронте до публичного сообщения иногда проходят недели или месяцы. В 259 сообщениях прямо говорилось, что погибший был мобилизован. За две недели количество погибших мобилизованных выросло более чем вдвое — до прошлого сведения 4 ноября было известно о гибели 115 человек", — пишет "Медиазона".

Что интересно, в 71 случае местом гибели "мобиков" была Херсонская область. Погибли они, судя по данным, в течение октября.

Что известно о мобилизации в России

Фюрер Путин в конце сентября объявил о "частичной" мобилизации в России. Государство-агрессор планировало призвать в оккупационную армию от 300 тысяч до одного миллиона человек.

В то же время мобилизованные уже после того, как их отправили в Украину, начали жаловаться на плохое снаряжение и нехватку вооружения. Также часто в армии оккупантов происходят разные конфликты. Известно, что в поселке Солоты Белгородской области 15 октября трое военных устроили стрельбу на полигоне. Это произошло из-за того, что командир оккупантов назвал Аллаха трусом.

А в российском Владивостоке застрелился подполковник ВС РФ, отвечавший за работу с мобилизованными.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что мобилизованные, которые вернутся с войны, могут устроить в РФ переворот.

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