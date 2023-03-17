Количество могил с декабря увеличилось в девять раз.

В России фиксируют новые захоронения "вагнеровцев". В частности, за последние две недели подтвердили гибель как минимум 400 заключенных.

Об этом пишет Русская служба BBC.

Отмечается, что удалось установить имена 2092 российских заключенных, погибших в войне против Украины. Кроме того, журналисты нашли четыре места массовых захоронений людей, воевавших в составе ППК "Вагнер".

"Под Луганском (37 могил), в поселке Фряново Московской области (22 могилы), у станицы Бакинского Краснодарского края (422 могилы) и вблизи города Березовский (67 могил). Последнее захоронение новое", — говорится в сообщении.

В частности, с 3 декабря число могил увеличилось в девять раз (с 47 до 422).

Как передает издание, сначала там хоронили преимущественно бывших узников. Впрочем, сейчас там изобилуют ряды с изображением эмблемы ПВК "Вагнер" на могилах, а также венки в цветах флага России с двуглавым орлом.

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Представители одной из ритуальных служб рассказали, что в ПИК после гибели солдата три дня ищут родственников, если не находят – забирают туда, где дали место в России. Всего росСМИ почти за 13 месяцев полномасштабной войны установили имена 17 375 погибших российских военных. ных выходцы из национальных республик", — говорится в сообщении.

Добавим, что люксембургская космическая компания Spacety Luxembourg SA подозревается в том, что она предоставляла боевикам группы "Вагнера" информацию в январе этого года.

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