В России обнаружили тайное захоронение "вагнеровцев" – из Украины их вывозят дальнобойщики (фото)

ЧВК "Вагнер" перевозит тела оккупантов, погибших на войне против Украины, с помощью обычных дальнобойщиков.

Под Москвой местные жители обнаружили тайное захоронение "вагнеровцев", которых из Украины вывозят дальнобойщики.

Об этом рассказал украинский блоггер, полковник ВСУ Анатолий Штефан, информацию также подтверждают СМП РФ.

Так, в одной из соцсетей женщина по имени Анна Соколова рассказала, что захоронение 22 погибших "вагнеровцев" обнаружили жители поселка Фряново (городской округ Щелково Московской области). По их словам, свежие могилы были возле кладбища села Маврино.

Фото: Анатолий Штефан

"Они были оформлены в одном стиле – с венком-триколором и венком с эмблемой, похожей на "Вагнер", а посередине крест. По словам представителей кладбищенской администрации, здесь упокоились "добровольцы спецоперации", – говорится в сообщении.

Пропагандистские СМИ также сообщают, что "вагнеровцы" переправляют тела своих погибших в Украине с помощью дальнобойщиков в грузовиках.

Так, на одной из российских бирж был опубликован такой заказ: "Вес – 6 тонн, объем 82 кубометра. Груз 200".

Фото: Анатолий Штефан

Груз нужно было забрать в Ростовской области и отвезти в Балашиху. За это платят 60 тысяч рублей и водителю обязательно нужно иметь рефрижератор. Заказчиком услуги является ЧВК "Вагнер".

Разместила заказ ростовская фирма "Дисавтотранс", специализирующаяся на грузоперевозках. Но это только посредник – заказ компания получает от третьего лица, а затем размещает на бирже.

В компании говорят, что цинковые грузы появляются практически каждый денек. Принимать груз нужно со склада, разгружать на склад.

По данным журналистов, груз едет без сопровождения, но на постах проблем не должно быть – дают сопроводительные документы по моргу.

"Вообще это, наверное, некий оборонный заказ. Это "вагнеровцы", — заявили в организации.

Наемники ЧВК "Вагнер"

Недавно пресс-служба Евгения Пригожина сообщила, что ЧВК "Вагнер" прекратила набор заключенных на войну против Украины, однако причин там не озвучили.

По данным СМИ, количество "вагнеровцев" уменьшилось в пять раз. Раньше количество заключенных наемников составило 50 тысяч, а сейчас осталось около десяти тысяч.

Российские СМИ сообщали, что заключенные перестали верить обещаниям "вагнеровцев" и поняли, что попасть на войну в Украину – это способ не выйти на свободу, а погибнуть.

По данным Минобороны Британии, решение Пригожина прекратить вербовку заключенных может быть принято из-за конкуренции с Минобороны РФ.

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