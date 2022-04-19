В России обстреляли село в Белгородской области (фото)

В России обстреляли село в Белгородской области (фото)

Губернатор заявил, что обстрел был со стороны Украины.

В России утром 19 апреля обстреляли село Головчино Белгородской области. Есть разрушения и пострадавшая.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова.

Он заявил, что обстрел был осуществлен со стороны Украины.

"Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Сейчас идет обход. Есть пострадавшая, это местная жительница. Ей сейчас предоставляется вся необходимая медицинская помощь", — сказал он.

Напомним, Кремль готов бомбить города в РФ, чтобы оправдать войну в Украине. Простым россиянам нужно принять один печальный, а может быть, и страшный факт: война в Украине прямо коснется каждого. Это не опасность, это сухой анализ тактики и психологии бункерного управления страной.

Обстрел Головчино

Обстрел Головчино

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