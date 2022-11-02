В России обсуждали применение ядерного оружия против Украины — The New York Times

Недавно российские высокопоставленные военные обсуждали, когда Москва может применить на войне против Украины ядерное оружие. Это вызвало беспокойство в США.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Российские военные руководители на фоне истерики о фейковой "грязной бомбе" обсуждали вероятность применения ядерного оружия против Украины. Диктатор Владимир Путин не участвовал в разговорах. Однако это вызвало беспокойство в Вашингтоне.

В США считают, что российские генералы были разочарованы своими неудачами на войне против Украины, что свидетельствует о том, что завуалированные угрозы Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами.

В то же время, американские официальные лица заявили, что не видят доказательств того, что россияне перемещают ядерное оружие на место или принимают другие тактические меры для подготовки к удару.

Официально в Белом доме отказались комментировать заявления о применении ядерного оружия Россией.

По оценкам Пентагона, у России есть запасы около 2000 единиц тактического ядерного оружия, которые предназначены для использования на полях сражений для победы над обычными силами. Никакое тактическое ядерное оружие никогда не использовалось в боевых действиях, но его можно применить любыми способами, в том числе с помощью ракет или артиллерийских снарядов. Тактическое ядерное оружие имеет меньшую мощность и предназначено для использования на меньших расстояниях, чем боеголовки межконтинентальных баллистических ракет.

Военные эксперты говорят, что применение ядерного оружия — впервые более чем за 75 лет — коренным образом изменило бы форму войны. Хотя разрушение будет зависеть от многих факторов, в том числе от размера оружия и ветра, даже небольшой ядерный взрыв может повлечь за собой тысячи смертей и сделать части Украины непригодными для жизни.

Ядерная риторика России

Российские террористы с начала войны обсуждают применение ядерного оружия в войне против Украины. 1 ноября экс-президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил применением ядерного оружия, если Украина выиграет войну.

На это секретарь СНБО Алексей Данилов ответил ему, что это означает для России самоубийство.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже применение Россией маломощного ядерного оружия изменит характер войны в Украине. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в таком случае армия России будет уничтожена неядерными средствами.

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