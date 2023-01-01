В России объяснили цель террористических обстрелов Киева на Новый год и придумали "победу"

Оккупанты обстреляли гостиницу и жилые дома в Киеве, но цинично заявили об "уничтожении оборонного завода".

Российские террористы придумали причину массированного обстрела Киева на Новый год и заявили о якобы "уничтожении предприятия, которое производило ударные беспилотники".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды со ссылкой на оккупационное Минобороны.

Российские террористы, устроившие массированный ракетный удар и атаку дронами по территории Украины днем 31 декабря и в ночь на 1 января заявили о якобы уничтожении "завода, который производил ударные беспилотники".

Таким образом, оккупанты объяснили причины террора против украинцев и придумали себе "победу", мол это сорвало планы по обстрелу территории РФ.

Ракетный террор Украины 31 декабря -1 января

Российские террористы в канун Нового года выпустили по Украине ориентировочно 20 ракет, из которых 12 удалось сбить. В Киеве оккупанты обстреляли обычную гостиницу и жилые дома.

Силы противовоздушной обороны в новогоднюю ночь сбили 45 дронов-камикадзе Shahed-131/136. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 13 дронов уничтожили 31 декабря 2022 года, а еще 32 уже в новом году. Именно эти дроны оккупанты запустили по Киеву в новогоднюю ночь.

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