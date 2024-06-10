В России объявили "законной целью" F-16 для Украины за ее пределами: детали

В Госдуме РФ указали, что "законной целью" станут аэродромы других стран, с которых будут взлетать F-16, заходить в воздушное пространство Украины, запускать ракеты и возвращаться обратно.

В России объявили истребители F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины "законной целью" для вооруженных сил, если эти самолеты будут выполнять боевые задания.

Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов, сообщают российские средства массовой пропаганды.

"Если они (F-16 – ред.) не будут использоваться по прямому назначению, то не будут (законной целью для ВС РФ – ред.), а вот если они будут участвовать в боевых вылетах, то, безусловно, будут", – сказал Картаполов.

Также читайте Поражение истребителей Су-57: в ГУР рассказали об истерической реакции Путина

Он отметил, что речь идет также об аэродромах, на которых будут базироваться эти истребители, со всеми вытекающими последствиями.

Член Госдумы уточнил, что "претензий" к Западу не будет, если F-16 будут стоять на аэродромах как на хранении, после чего их будут перевозить в Украину, и уже там будут оснащать, проводить техобслуживание, а летать истребители будут из украинских аэродромов.

Читайте главные новости дня:

А "законной целью", по словам Картаполова, станут аэродромы других стран, с которых будут взлетать F-16, заходить в воздушное пространство Украины, запускать ракеты и возвращаться обратно.

"Что касается (возможности – ред.) сбивать, мы можем сбивать любого и где угодно", – пригрозил глава оборонного комитета Госдумы.

Напомним, накануне начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что определенное количество F-16 будет храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, "чтобы они здесь не были мишенями". Это будет резерв при необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ.

Читайте также: