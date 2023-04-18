В России одобрили пожизненное заключение за госизмену

В России депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении поправки, предусматривающие пожизненное лишение свободы за государственную измену.

Об этом пишет прокремлевское издание " РИА Новости ".

Отмечается, что после того, как в России приняли закон о шпионаже, издание иностранцам сведений, составляющих государственную тайну, переход на сторону противника или предоставление финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против РФ, суд сможет назначить наказание в виде пожизненного заключения.

"До этого максимальное наказание составляло до 20 лет колонии", – говорится в сообщении.

Также оккупанты поддержали усиление наказания за "терроризм".

Напомним, в Российской Федерации9 Мая не проведут традиционный хит "Бессмертный полк". От этого мероприятия в День победы отказались не только в Москве, но и в других российских городах.

Читайте также: